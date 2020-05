Tonali, Inter sicura! Godin saluta. Icardi? Ecco quanto vuole pagare il Psg. E Cancelo…

Il campionato deve ancora riprendere. E ancora non si sa se il 13 giugno possa essere la data giusta. Ma le trattative di mercato proseguono senza sosta e anche l’Inter continua il suo percorso di avvicinamento ai suoi obiettivi.

Uno su tutti: Sandro Tonali. “Tonali non è ancora di nessuno se non del Brescia. L’Inter rilancia anche oltre i 30 milioni e lavora forte lato giocatore, si sente in vantaggio da settimane; la Juve non ha ancora mollato e la sfida è aperta come lo è stata per Kulusevski”, ha sentenziato Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Perisic

“Scambio con Tolisso? Ad oggi si ragiona solo su Perisic perché il Bayern pensa di riuscire a trovare un modo per riscattarlo più avanti, non su uno scambio”

Icardi

“Il Psg ritiene eccessivi i 70 milioni perché fissati un anno fa, oggi i prezzi di tanti giocatori sono calati: si scenderebbe sotto i 60, ma l’Inter non vuole”

Cancelo, Callejon e Godin

“Cancelo al momento non è la prima scelta per la fascia destra. L’Inter ascolterà offerte per Godin e la convinzione è che possano arrivare proposte; ma al momento non c’è niente di concreto. Callejon, invece, non è un obiettivo nerazzurro”