Inter, tre richieste precise del Verona per Kumbulla. Altra mossa per Tonali: Marotta finge di…

Se la Premier League resta il campionato da cui attingere per aumentare la fisicità e l’intensità della sua Inter con colpi pronti da subito, Antonio Conte vuole pescare in Serie A i giovani per il presente e il futuro dei nerazzurri. I nomi sulla lista di Marotta e Ausilio restano due: Marash Kumbulla e Sandro Tonali.

Il difensore albanese del Verona è tornato ad essere una priorità per i nerazzurri, che hanno effettuato il controsorpasso sulla Lazio. Come riferisce il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione c’è la convinzione di avere il calciatore in pugno dopo aver incassato il sì del ragazzo. Serve l’accordo con il presidente Setti, che chiede 30 milioni di euro. Il numero uno degli scaligeri ha chiesto Agoumé, su precisa indicazione di Juric, il rinnovo del prestito di Salcedo e il cartellino di Vergani. Il francese, che non sarà ceduto a titolo definitivo, ha diverse richieste ma è “prenotato” per il Verona. Il quotidiano non esclude la possibilità che Kumbulla possa restare un anno in prestito alla corte di Juric, per poi aggregarsi all’Inter la prossima estate.

Discorso diverso per Tonali. Nonostante il sì del centrocampista all’Inter, Cellino non fa sconti e spera in un’asta: il classe 2000 piace anche al Milan e potrebbe tornare nel mirino della Juve, oltre a qualche big estera. Marotta e Ausilio ora mettono sul piatto 30/35 milioni: pochi per il presidente del Brescia. “In viale della Liberazione frenano, o almeno fingono di farlo” prosegue il Corriere dello Sport: la dirigenza nerazzurro vuole evitare qualsiasi asta e portare a casa il calciatore puntando sul suo sì.