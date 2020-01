Mercato, la top 11 in scadenza a giugno. Da Eriksen a Mertens: Inter, occasioni d’oro

Con l’arrivo di gennaio e dell’anno nuovo, comincia la caccia sul mercato ai parametri zero. Dall’altro ieri, infatti, i giocatori il cui contratto scade il 30 giugno 2020 possono liberamente discutere con altri club e accordarsi per un trasferimento senza costi di cartellino per la prossima estate. Transfermarkt, noto portale di mercato, ha stilato la top 11 dei calciatori in scadenza, inserendoci i migliori e i più papabili per i top club. Diversi gli obiettivi dell’Inter presenti in squadra, che saranno quelli evidenziati in grassetto: da Eriksen a Mertens, ma non solo.

Alexander Nübel

Squadra: Schalke 04

Valore di mercato: 16 milioni di euro