Inter, buone notizie per Inzaghi: tornano in gruppo Sanchez e Vidal

I nerazzurri hanno lavorato questa mattina ad Appiano Gentile in vista della gara con lo Spezia: presenti anche i due cileni

Buone notizie per Simone Inzaghi e per tutta l'Inter: Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono rientrati in gruppo, come mostrato dalle immagini pubblicate dal club nerazzurro. I due calciatori cileni hanno partecipato alla seduta mattutina con il resto dei compagni (oltre a diversi Primavera aggregati), avvicinando così il loro ritorno in campo.