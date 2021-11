Inter, tornata la ‘linea Maginot’: difesa di nuovo bunker, col Milan più agguerrita che mai

E' vero, ieri la porta di Handanovic non è rimasta inviolata. Ma è anche vero che l'Inter ha ancora una volta concesso poco all'avversario

E' vero, ieri la porta di Handanovic non è rimasta inviolata. Ma è anche vero che, colpo di testa nel finale a parte, l'Inter ha ancora una volta, così come accaduto contro Empoli e Udinese, concesso pochissimo all'avversario, a differenza di quanto accaduto nelle prime uscite stagionali. Lo Sheriff è riuscito a tirare verso Handanovic appena due volte. Il trend è dunque confermato, se pensiamo che ora l'Inter non subisce gol su azione dal 16 ottobre, nel match dell'Olimpico contro la Lazio. E' tornata la linea Maginot dell'era Conte, chiamata adesso a dare altre risposte nel derby di domenica contro il Milan: