Primato in Serie A, 2 segreti e un Brozovic al top: la TurboInter corre verso lo Scudetto

Numeri incredibile per l'Inter di Conte: è la squadra che corre di più in Serie A. E a guidare i nerazzurri c'è un super Brozovic

Quanta strada ha fatto la squadra di Conte. Sì, è proprio il caso di dirlo: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nessuno ha corso di più dei nerazzurri in questo campionato. "In una singola partita gli undici in campo, sommati, fanno in media più di 113 chilometri. Ed è lì in fondo che intravedi il dominio di questa stagione: la macchina da guerra di Antonio Conte ha decisamente avuto più benzina degli altri. Ha stressato il campionato e gli avversari, non ha risparmiato a se stessa nemmeno un grammo di fatica".