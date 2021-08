Tuttosport: “Inter, guaio Sanchez: salta le prime due. E spunta una pista di mercato”

Non bastasse il mercato, a complicare la vita di Simone Inzaghi ci sono i problemi di Alexis Sanchez che tornerà arruolabile soltanto dopo la sosta di campionato

Marco Astori

Non si placano i problemi per Simone Inzaghi, che oltre al mercato deve far fronte anche ai problemi fisici di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno, infatti, secondo Tuttosport, non sarà a disposizione per le prime due giornate di campionato. E' quindi emergenza in casa Inter, che attualmente ha il solo Satriano a disposizione per il Genoa. "Nessuno all’Inter immaginava di trovarsi in questa situazione - spiega il quotidiano, un po’ perché fino a qualche giorno fa l’ipotesi di un addio di Romelu Lukaku sembrava alquanto improbabile, un po’ perché dopo il riacutizzarsi del problema al polpaccio destro patito durante la gara di Copa America contro il Brasile, il dottor Piero Volpi aveva ottenuto rassicurazione dai colleghi della Nazionale cilena sul fatto che fosse un infortunio da poco.

Le vacanze hanno restituito un Sanchez alquanto malconcio allo staff di Inzaghi e così - anche per il rischio di recidive (il polpaccio è per definizione una parte molto delicata) - i tempi di recupero si sono dilatati fino al punto di dover rinunciare al cileno che, a questo punto, può rientrare senza forzare dopo la sosta per le Nazionali. Impossibile riuscire ad averlo per il Genoa (non ha ancora messo piede in campo), rischioso pure provare a recuperarlo per Verona anche perché l’attaccante deve pure fare tutta la preparazione".

Il mercato

Il tutto nel caso in cui il cileno resti a Milano, perché per lui si apre una pista di mercato: "Il cileno rischia di trovarsi chiuso da una concorrenza molto più qualificata rispetto all’anno passato. Il cileno non può permettersi di non giocare ma, parallelamente, non può neanche abbassare troppo il livello, per questo motivo le richieste arrivate dalla Major League Soccer (Atlanta United e Inter Miami) dovrebbero essere messe in un cassetto magari per essere riesaminate nel gennaio 2023 a Mondiale concluso. Certo è che dovesse presentarsi con un’offerta, il club nerazzurro non farebbe nulla per trattenerlo alla luce dei 18 milioni che Suning gli deve fino al giugno 2023 per garantirgliene - grazie ai benefici del Decreto Crescita - 7 netti", conlude Tuttosport.