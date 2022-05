Handanovic ma non solo: i quattro dubbi di Inzaghi per Udinese-Inter

L'Inter scende in campo alle 18 a Udine con l'obiettivo di dimenticare il tonfo di Bologna: le probabili scelte di Inzaghi

L'Inter scende in campo alle 18 a Udine con l'obiettivo di dimenticare il tonfo di Bologna. Inzaghi, per l'occasione, deve fare i conti con l'enigma Handanovic. Il portiere sloveno è ancora in dubbio e la sua presenza o meno sarà decisa a ridosso del match.

In difesa, invece, non ci sarà Bastoni, con D'Ambrosio favorito su Dimarco per sostituire l'ex Atalanta. De Vrij e Skriniar completano il tridente arretrato mentre Dumfries è favorito su Darmian. In mezzo al campo, Barella e Brozovic sono confermati mentre Vidal è in vantaggio su Gagliardini per sostituire lo squalificato Calhanoglu, mentre a sinistra ci sarà Perisic. In avanti, la coppia titolare sarà Dzeko-Lautaro anche se Correa scalpita.