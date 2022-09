Udinese-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è ancora Acerbi. Lautaro-Dzeko davanti

Settima gara di Serie A per l'Inter. I nerazzurri scendono in campo oggi, nel lunch match di giornata, per contendere tre punti molto importanti all'Udinese. In questo momento, la squadra di Sottil, protagonista di un avvio di stagione al di là delle aspettative, precede proprio quella di Inzaghi in classifica, motivo in più per non sottovalutare l'ostica trasferta. Un risultato positivo permetterebbe anche di approfittare dello scontro diretto tra Milan e Napoli in programma questa sera.