Udinese-Inter, probabili formazioni: Dzeko-Lautaro in avanti, Dimarco-Vidal per Bastoni e Calha

Per la cruciale trasferta di Udine, in casa Inter restano alcuni dubbi di formazione: ecco la probabile formazione

Per la cruciale trasferta di Udine, in casa Inter restano alcuni dubbi di formazione. A cominciare dalla difesa, dove c'è da sostituire l'infortunato Bastoni: a differenza di quanto trapelato nelle ultime ore, quando sembrava dovesse scendere in campo D'Ambrosio, ora in pole pare esserci Federico Dimarco. Passando al centrocampo, la tassella mancante è quella del sostituto di Hakna Calhanoglu, squalificato: Vidal, al momento, sembra in vantaggio su Gagliardini per giocare accanto a Barella e Brozovic. Sulle fasce, Perisic a sinistra (Gosens ko) e Darmian a destra, avanti rispetto a Dumfries. In attacco, infine, la coppia titolare: Dzeko e Lautaro proveranno a scardinare la difesa dell'Udinese. Ecco la probabile formazione dell'Inter: