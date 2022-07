Dumfries in partenza? L’Inter fissa il prezzo e flirta con Udogie: richiesta di 20 milioni

"Se in Viale della Liberazione arrivasse un'offerta irrinunciabile per Denzel Dumfries, le orecchie di Udogie tornerebbero a fischiare: il profilo è troppo conforme alla filosofia interista per non essere approfondito a dovere dalla dirigenza, che ha già incontrato i suoi agenti in sede a giugno", riporta Gazzetta.it.