Calcio, quando si giocherà? Estate di fuoco e rivoluzione mercato: UEFA studia 2 ipotesi precise

Calcio d’estate. Ma stavolta calcio vero. Secondo l’Ansa, come riporta Calcio e Finanza, il calcio potrebbe giocare anche d’estate per portare a termine campionati nazionali, Champions ed Europa League entro la fine di agosto.

Sono, ovviamente, tante le ipotesi al vaglio degli organismi nazionali e internazionali. Ma sul tavolo della Uefa, in questo momento, ce ne sono soprattutto due.

Una sequenziale, in cui si dà priorità alla conclusione dei campionati nazionali, terminati i quali si giocherebbero gli ultimi turni delle coppe europee. E una che prevede di portare avanti in parallelo i campionati, la Champions e l’Europa League. Prolungare la stagione fino ad agosto comporterebbe la proroga di due mesi dei contratti in scadenza e lo slittamento in avanti della finestra estiva di mercato.