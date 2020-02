UFFICIALE Inter-Milan, formazioni: Conte sceglie Sanchez, fuori Eriksen! E in difesa c’è…

E’ la serata della verità. L’Inter cerca l’aggancio alla Juve nel derby contro il Milan. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti e per farlo Antonio Conte si affida ad Alexis Sanchez. Sarà il cileno a fare coppia con Romelu Lukaku. Rilanciato anche Godin in difesa. A sorpresa, resta fuori Christian Eriksen, che si accomoda in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-4-1-1): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 18 Rebic; 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Begovic, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 5 Bonaventura, 17 Leao, 20 Biglia, 22 Musacchio, 39 Paquetà, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 93 Laxalt, 94 Brescianini.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Peretti, Paganessi.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Schenone.