UFFICIALE – Inter, gli esami strumentali di Brozovic: esito negativo

Con questo breve comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha dato un importante aggiornamento sugli esami sostenuti stamattina da Marcelo Brozovic dopo l'affaticamento al polpaccio: "Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo". Buona notizia per Simone Inzaghi che quindi potrebbe averlo a disposizione già per la gara di domenica con il Torino.