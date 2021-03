UFFICIALE – Inter, positivo membro del gruppo squadra: non è un calciatore. Oggi nuovi test

Si allargano i casi di coronavirus in casa nerazzurra e nella giornata di oggi sono stati fatti altri tamponi

Dopo i quattro casi riscontrati di coronavirus ad Appiano Gentile, arriva la notizia di un altro tampone positivo nel gruppo squadra in casa Inter . Lo comunica la società nerazzurra che in un comunicato parla anche di nuovi test effettuati oggi:

"In seguito ai test effettuati nella giornata di ieri la società comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo", recita una nota.

Se negli altri casi sono stati citati i nomi dei giocatori contagiati, questa volta non c'è nessun riferimento al nome del positivo. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, si tratta di un membro dello staff nerazzurro. Per privacy la persona risultata positiva al Covid19 può chiedere al club che non venga comunicato il suo nome.