UFFICIALE – Inter, ricorso respinto: la gara con il Bologna dovrà essere giocata

Il club nerazzurro aveva chiesto la vittoria per 3-0 a tavolino della partita non disputata lo scorso 6 gennaio

Bologna-Inter dovrà essere giocata: è questa la decisione presa dalla Corte d'Appello sportiva della FIGC, che ha respinto il ricorso del club nerazzurro in merito alla partita non disputata nel giorno dell'Epifania. Niente vittoria a tavolino per la formazione di Simone Inzaghi, che attende ora di conoscere la data del recupero.

Nell'udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 155/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. in data 23.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Bologna/Inter del 06.01.2022; uditi l’Avv. Angelo Capellini e la Prof. Luisa Torchia, per la reclamante, l’Avv. Mattia Grassani e il Dott. Claudio Fenucci per la società Bologna F.C. 1909 e l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.