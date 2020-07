UFFICIALE / Roma-Inter, le formazioni: Barella con Brozo e Gagliardini. Confermato Sanchez

Sanchez si conferma titolare dell’Inter. Anche contro la Roma, dopo aver fatto bene nelle precedenti gare, parte dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Resta in panchina Lukaku che sta meglio, ma la condizione dell’attaccante cileno hanno evidentemente convinto Conte a puntare su di lui. La novità della serata arriva da centrocampo: Brozovic sarà assistito a centrocampo da Barella e Gagliardini.

All’Olimpico si gioca una gara importante anche in vista dello scontro tra Lazio e Juventus. Un’occasione unica per conservare il secondo posto e provare a vedere cosa succede alle dirette rivali. Non sarà facile contro una Roma in ripresa. Dopo le sconfitte contro Milan, Udinese e Napoli, sono arrivate tre vittorie di fila contro Parma, Brescia e Verona. Con queste formazioni il tecnico nerazzurro e Fonseca si giocheranno i tre punti:

ROMA (3-4-1-2): 13 Lopez; 23 Mancini, 41 Ibañez, 11 Kolarov; 25 Bruno Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini; 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko. A disposizione: 63 Fuzato, 2 Zappacosta, 4 Cristante, 6 Smalling, 8 Perotti, 14 Villar, 15 Cetin, 17 Ünder, 19 Kalinic, 27 Pastore, 31 Perez, 99 Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 77 Brozovic; 7 Sanchez, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 9 Lukaku, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Cecconi, Galetto.

Quarto Uomo: Giua.

VAR e Assistente VAR: Guida, Di Vuolo.

DIFFIDATI

Roma: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon

Inter: de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.