UFFICIALE: Joao Mario, Sporting chiede risarcimento da 30 mln. Inter tranquilla perchè…

Ciò ha scatenato l'ira dello Sporting, che avrebbe potuto contare, da contratto, su una clausola di prelazione in caso di cessione ad altri club portoghesi. Diritto che ha inevitabilmente perso dal momento che Joao Mario è tornato in patria a parametro zero. Marotta, stuzzicato già all'epoca sul fatto, si era detto assolutamente tranquillo.

Dalle pagine del bilancio, approvato oggi, però emerge che lo Sporting nel frattempo sia passato ai fatti. Si legge, infatti: "In data 10 agosto 2022, Inter ha ricevuto una richiesta di risarcimento per Euro 30 milioni sollevata da Sporting Clube de Portugal – Futebol ("Sporting CP") in relazione al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Joao Mario al Benfica per mancata attivazione della clausola di prelazione a favore dello Sporting CP nel caso di trasferimento del calciatore verso una qualsiasi altra società partecipante al campionato portoghese. La Società, pur ritenendosi non responsabile di violazioni contrattuali, sta esaminando con i propri legali le contestazioni di controparte ed agirà nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi". I nerazzurri, quindi, confermano totale tranquillità e sperano di archiviare la vicenda prima possibile.