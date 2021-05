Superlega, accordo Uefa-9 club: -5% ricavi e 100 mln per nuovo tentativo. Tre deferite

Il lungo comunicato dell'organo europeo che ufficializza lo scioglimento della SuperLeague

In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta "Super League'' hanno presentato alla UEFA una Dichiarazione di impegno dei club che definisce la loro posizione, compreso il loro impegno alle competizioni UEFA per club e alle competizioni nazionali per club.