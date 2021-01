UFFICIALE – Udinese-Inter, Conte conferma la squadra che ha stracciato la Juve: c’è anche Vidal

Una trasferta insidiosa, che verrà giocata su un campo pesante causa pioggia. Una partita da non fallire, per tentare di chiudere al meglio un girone d’andata da montagne russe, ma giocato a ritmi altissimi. L’Inter di Antonio Conte scende in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese con l’obiettivo di ottenere tre punti che sarebbero fondamentali per confermare quanto di buono fatto contro la Juventus e che darebbero ulteriori stimoli per affrontare col morale alto il derby di Coppa Italia di martedì.

Antonio Conte sa che non c’è spazio per esperimenti e cambiamenti. Ed è per questo che l’allenatore nerazzurro decide di confermare in blocco la squadra che ha stracciato la Juventus domenica scorsa. Spazio, dunque, ancora a Vidal dal primo minuto con Barella e Brozovic. Hakimi e Young agiranno sulle fasce. Ecco le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 14 Bonifazi, 3 Samir; 19 Larsen, 10 De Paul, 22 Arslan, 37 Pereyra, 90 Zeegelaar; 9 Deulofeu, 15 Lasagna. A disposizione: 31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 6 Makengo, 11 Walace, 16 Molina, 17 Nuytinck, 29 Micin, 30 Nestorovski, 38 Mandragora, 87 De Maio. Allenatore: Luca Gotti.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 99 Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Imperiale, Di Vuolo.

Quarto Uomo: Fourneau.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Mondin.