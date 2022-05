Cagliari-Inter, probabili formazioni: Inzaghi si gioca tutto. Ok Bastoni-Dumfries

Ci si gioca la storia, la speranza di restare aggrappati al sogno seconda stella fino all'ultima giornata. Non c'è spazio per altri risultati

Ci si gioca la storia, la speranza di restare aggrappati al sogno seconda stella fino all'ultima giornata. Non c'è spazio per altri risultati, non c'è spazio per errori. Tutto o nulla, l'Inter a Cagliari affronta una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza con l'euforia per la vittoria in Coppa Italia ma con la pressione di dover vincere a tutti i costi, sperando in un regalo dell'Atalanta a San Siro contro il Milan. Simone Inzaghi punta sui titolarissimi: tornano titolari Bastoni in difesa e Dumfries sulla fascia destra. Conferma per Dzeko in avanti accanto a Lautaro. Ecco le probabili formazioni: