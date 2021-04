Sky – Crotone-Inter, le ultime: Conte gioca la sorpresa a centrocampo. Darmian a sinistra

C'è uno scudetto da vincere, un sogno da restituire ai tifosi dell'Inter 11 anni dopo. Antonio Conte non vuole fare calcoli, anzi

L'obiettivo è raggiungere l'obiettivo il prima possibile, per regalare la grande gioia al popolo nerazzurro. Per questo, il tecnico interista è intenzionato a cambiare pochissimo rispetto alle ultime uscite. Non è escluso, comunque, che qualche novità possa esserci. In particolare a centrocampo.