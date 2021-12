Inter-Cagliari, probabili formazioni: due dubbi per Inzaghi. A centrocampo può spuntarla…

L'Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla partita di domani contro il Cagliari a San Siro con un paio di dubbi di formazione

L'Inter di Simone Inzaghi si avvicina alla partita di domani contro il Cagliari a San Siro con un paio di dubbi di formazione. Il primo, il più discusso, sicuramente quello che riguarda l'attacco, dove Edin Dzeko e Alexis Sanchez si giocano un posto accanto a Lautaro Martinez. In vantaggio sembra esserci il cileno, che potrebbe giocare così la seconda partita da titolare in questo campionato e provare a riscattare una stagione fin qui avara dal punto di vista realizzativo.

Se in difesa c'è l'importante recupero di de Vrij, è sulle fasce che Inzaghi riflette su chi schierare tra Federico Dimarco e Ivan Perisic. Fino a qualche ora pareva in vantaggio Dimarco ma, secondo quanto riferisce Sky, Perisic è in rimonta e potrebbe anche spuntarla alla fine. Ecco la probabile formazione dell'Inter per la partita di domani sera contro il Cagliari: