Sassuolo-Inter, le ultimissime: solo un cambio per Inzaghi, Dzeko-Lautaro in avanti

C'è la necessità di vincere, per tornare subito a marciare a pieno regime dopo i due pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk

C'è la necessità di vincere, per tornare subito a marciare a pieno regime dopo i due pareggi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk e per mettere pressione a Milan e Napoli, attese da impegni tutt'altro che agevoli. L'Inter di Simone Inzaghi si presenta a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi con tutte le intenzioni di tornare alla vittoria. L'allenatore nerazzurro punta sulle certezze, optando per un solo cambio rispetto alla gara di Kiev in Champions League (Perisic per Dimarco sulla sinistra). Per il resto, tante conferme: da Dumfries a Dzeko a Calhanoglu. Ecco le probabili formazioni: