In Uk – United pronto a fare una mossa per Skriniar. Ecco la cifra che potrebbe far vacillare l’Inter

Non solo Lautaro Martinez, c’è un altro giocatore dell’Inter che è parecchio ricercato dai top club europei. Si tratta del difensore Milan Skriniar che è nei sogni di parecchie società per la prossima finestra di calciomercato. Sulle tracce del difensore nerazzurro ci sarebbe anche il Manchester United che, secondo quanto riporta il Mirror, sarebbe pronto a presentare un’offerta all’Inter per lo slovacco.

Secondo il portale inglese anche Real Madrid, Barça e Manchester City sono interessati al difensore. L’Inter chiede circa 60 milioni di euro per Skriniar, ma nessuno di questi club sarebbe disposto ad andare oltre i 45 milioni. Per questo il City avrebbe mollato temporaneamente la trattativa. United e Real sarebbero in prima linea per lo slovacco.