ESCLUSIVA Valcareggi: “Dybala va all’Inter al 100%, non parlo a caso. E la Juve…”

Redazione1908

Le sue recenti dichiarazioni hanno suscitato reazioni non indifferenti. La certezza di un futuro all'Inter per Dybala ha spiazzato molti. In merito a queste recenti rivelazioni, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Furio Valcareggi, procuratore sportivo, che ha rilanciato le sue informazioni.

Ha dichiarato che Dybala passerà all’Inter…

"Lo confermo. Ne sono certo al 100%. Non parlo a caso”.

Cosa glielo fa dedurre?

“Ragioni di cui sono a conoscenza, di cui preferisco non svelare nulla”.

Intravede una correlazione tra la Joya e l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus?

“Certo. Dybala andrà all’Inter, per cui la Juve si è cautelata prendendo Vlahovic, attaccante che – come in passato con Bernardeschi e Chiesa – seguiva da più di un anno”.

Reputa tuttavia congeniale Dybala ai piani tattici di Inzaghi?

“Perché non lo dovrebbe essere? Stiamo parlando di un giocatore fortissimo, sopra la media, di superiori ne esistono davvero pochi”.

L’Inter predilige il 3-5-2, facendo più leva sulla fisicità di una prima punta di spessore…

“Ma come si fa a ragionare per moduli? Nel calcio i moduli sono soltanto una formalità. Quello che conta è l’interpretazione della partita. E Dybala, in campo, ha sempre regalato spettacolo”.

Con lui l’Inter potrebbe fare un significativo upgrade, puntando anche alla Champions?

“Stiamo parlando dell’Inter, una società per la quale arrivare secondi – in qualsiasi competizione – è un fallimento. Certo che sì!”.

Come commenta l’acquisto di Gosens?

“E’ uno dei migliori esterni del campionato italiano. Un acquisto da Inter, non a caso”.