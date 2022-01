Inter, Vecino in uscita? “Difficile possa essere pedina di scambio perché…”

L'uruguaiano resta sul mercato: c'è chi ipotizza possa essere pedina di scambio, ma è uno scenario quasi impossibile

Inizia oggi ufficialmente il calciomercato e l'Inter non sta a guardare: Marotta e Ausilio sono infatti pronti a sfruttare le occasioni, nel caso in cui dovesse capitarne una. Queste le strategie in casa nerazzurra secondo SportMediaset: "Il francese Digne sembra il prescelto per la fascia sinistra se l'Everton dovesse accettare un prestito senza obbligo di riscatto. Anche perché Kostic non è un'operazione da mercato invernale. Difficile uno scambio di prestiti con Vecino, anche con la Roma per Villar: l'uruguaiano, in scadenza a giugno, non prende infatti in considerazione una soluzione temporanea".