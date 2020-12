Inter, torna l’uomo del destino: Vecino riparte, ‘nuovo acquisto’ a centrocampo. A gennaio…

Fin qui, non ha mai visto il campo. Ma, qualora il mercato non regalasse scossoni, da gennaio potrebbe partire una storia all’Inter tutta nuova. Matias Vecino nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi, dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione in seguito all’operazione al ginocchio subita il 21 luglio scorso.

Su di lui si sono susseguite numerose voci di mercato, che lo hanno spesso dato nel mirino di tante squadre, italiane ed estere. Non è fuori dal mercato, specialmente in una difficile situazione economica come quella attuale. Ma fin qui non sono arrivate richieste, e in assenza di proposte soddisfacenti chissà che nella seconda parte di stagione Conte non possa puntare anche su di lui, guadagnando così un acquisto di fisico ed esperienza. E, perché no, anche di gol pesanti:

“Per l’Inter può diventare un ricambio a centrocampo per la fine della stagione. Il centrocampo ritroverà un elemento di chili, centimetri ed esperienza (…). Vecino poi va a mille nelle gare più sentite dai tifosi (…). Il tutto condito da due prodezze. Prima quella in sforbiciata con cui ha inaugurato il 3-2 del marzo 2019, poi la zampata del momentaneo 2-2 nel ribaltone del febbraio scorso. L’ultima partita in cui i tifosi nerazzurri, quelli più assidui allo stadio, hanno potuto festeggiare in tribuna. Perché Vecino resta l’uomo del destino“, si legge su Gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)