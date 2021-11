Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: gioca Barella, Dimarco in difesa

La squadra nerazzurra si concentra sul campionato e affronta la squadra di Zanetti: le scelte dei due allenatori

Dopo la qualificazione in Champions, l'Inter è chiamata a tenere il passo in campionato dopo la vittoria sul Napoli che l'ha portata a meno quattro dalle prime in classifica. La formazione nerazzurra viene da due partite faticose e Inzaghi ha deciso di optare per due cambi in formazione per la gara contro il Venezia. Innanzitutto non ci sarà Ranocchia in mezzo alla difesa, sarebbe stata la terza partita di fila per il difensore che è stato chiamato a sostituire de Vrij nella gara con il Napoli e in quella contro gli ucraini.