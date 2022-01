Venezia, 8 giocatori positivi e 14 casi totali. A rischio la partita con l’Inter

Sono 14 i casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Venezia: ora la sfida contro l'Inter è a rischio rinvio

Dieci nuovi positivi nel gruppo squadra per il Venezia e ora la gara con l'Inter in programma sabato 22 gennaio alle ore 18 è a rischio. Il numero di calciatori positivi è determinante, perché c'è la soglia dei 9 positivi (35% di 25 giocatori) per poter far rinviare la partita con l'intervento dell'Asl. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "secondo le prime indiscrezioni sarebbero 8 i totale i giocatori positivi (6 invece i membri bello staff), solo uno meno del limite che porta allo stop della partita".