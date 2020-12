Verona-Inter, arrivano conferme: Conte verso la novità sorprendente. Il modulo sarà…

Antonio Conte sembra intenzionato a modificare l’assetto tattico dell’Inter in vista della partita contro il Verona. Un cambio a sorpresa nell’undici titolare. Non tanto per la presenza di Ivan Perisic, più volte partito titolare in questa stagione. Quanto per il ruolo del croato e per il giocatore che gli lascerà il posto.

Non sarà Young, infatti, ma Gagliardini ad uscire di squadra. Perisic giocherà con Lautaro alle spalle di Lukaku. O a fianco a Lukaku se Conte dovesse optare per un 3-4-3 invece che per un 3-4-2-1. Ma comunque la modifica tattica, assicura Sky Sport, dovrebbe esserci.

La probabile di Conte:

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku.