Verona-Inter, Conte sogna il sorpasso al Milan per chiudere al meglio il 2020

VERONA – Si chiude il 2020 per l’Inter e per il calcio italiano. Una stagione tribolata per via della piega che gli eventi hanno voluto dare alla vita comune di tutta la popolazione mondiale. Il calcio – interrotto e ripartito – si appresta a salutare l’anno con la speranza che il venturo porti novità positive a livello globale. Il tecnico interista tirerà più avanti le somme di questa sua seconda stagione, ma al 24 dicembre si potrà comunque tirare una linea e valutare l’operato suo e della squadra.

Inter che questo pomeriggio al Bentegodi di Verona avrà la possibilità di mettere non poca pressione al Milan che questa sera riceverà la Lazio al Meazza e vorrà blindare il primo posto in classifica distante una sola lunghezza. Il tecnico nerazzurro punta la vetta, per il soddisfazione del gruppo, dei tifosi, della società e soprattutto personale. Un traguardo che potrebbe conferire maggiori argomentazioni al tecnico che nei prossimi giorni incontrerà la società per pianificare il futuro prossimo.