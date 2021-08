Verona-Inter, la probabile formazione nerazzurra: una sola novità per Inzaghi

Le scelte del tecnico in vista dell'impegno di campionato in programma questa sera al Bentegodi

L'Inter torna in campo stasera. Al Bentegodi andrà in scena la prima trasferta di questo campionato per la squadra di Simone Inzaghi, che nel mirino ha ovviamente la seconda vittoria per proseguire sulla scia di quanto di buono visto contro il Genoa al Meazza. Ancora diverse ore al calcio d'inizio dell'incontro, ma per il tecnico nerazzurro non sembrano esserci grossi dubbi di formazione. La novità rispetto alla settimana scorsa, confermata da tutti i quotidiani, è rappresentata da Lautaro Martinez: l'argentino, fermo per infortunio e squalifica all'esordio stagionale, ha completamente smaltito i guai muscolari ed è pronto a partire dal primo minuto al fianco di Edin Dzeko. Sarà Stefano Sensi a fargli spazio.