Inter, vice Brozovic: tutti i nomi sul taccuino di Ausilio. No a Paredes o Pjanic

Il direttore sportivo nerazzurro segue diversi profili per rinforzare il centrocampo e trovare un'alternativa al croato

Eva A. Provenzano

Lo ha fatto capire anche Inzaghi. Nella prossima estate all'Inter arriverà un vice Brozovic: quando non c'è stato il croato la sua assenza si è notata pure dalla luna. Per il futuro si vuole puntare su un profilo giovane che cresca all'ombra del centrocampista nerazzurro. "Obiettivo è trovare un giocatore da far crescere alle spalle del croato che possa disimpegnarsi anche come mezzala, per far rifiatare Calhanoglu e Barella. Porte chiuse quindi ai vari Paredes o Pjanic", si legge su TuttoSport.

Ausilio aveva chiesto al Real notizie su Ceballos, ma il calciatore - se non restasse al Real - vorrebbe avere continuità. Il primo nome sul taccuino del dirigente interista è, come aveva anticipato fcinter1908.it, Kristjan Asllani. "I rapporti con l’Empoli sono ottimi e questo potrebbe ammorbidire il presidente Corsi che ha espresso la volontà di tenere un altro anno alla base il ragazzo, opzione offerta da Paolo Maldini e quindi dal Milan, disposto a prendere subito l’albanese lasciandolo in prestito a Empoli", continua l'articolo del quotidiano torinese.

Ausilio riporterà all'Inter a Pinamonti per cederlo e potrebbe prestare all'Empoli Esposito, di rientro dall'esperienza con il Basilea. Satriano invece è al Brest e il club francese vorrebbe provare a tenerlo per un'altra stagione, come ha dichiarato il ds del club francese.

Altro giocatore che gioca in Italia e piace per il centrocampo è Jerdy Schouten. L'olandese del Bologna ha 25 anni e per arrivare a lui l'Inter potrebbe inserire nella trattativa delle contropartite. Altra ipotesi è Enzo Fernandez (River Plate). Ha una clausola rescissoria sul contratto di venti mln e pare che le sue caratteristiche - e il fatto che sia seguito da diversi top club europei - facciano pensare ad un investimento che varrebbe la pena fare secondo i dirigenti nerazzurri.

(Fonte: TS)