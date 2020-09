SM – Inter, Conte esulta: tutto fatto per Vidal. Il cileno atteso a Milano per la firma

Sono ore decisive per il trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il club nerazzurro avrebbe ormai trovato l’accordo con il centrocampista del Barcellona sull’ingaggio per un biennale da 6 milioni di euro a stagione.

L’ultimo tassello per concludere l’affare resta la risoluzione tra il cileno e la società blaugrana. Ma non ci sarebbero più dubbi sul prossimo arrivo del giocatore all’Inter. Tanto che, riferisce Sport Mediaset, l’ex Juventus sarebbe atteso nelle prossime ore a Milano per mettere la firma sul contratto. E diventare così ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

(Fonte: Sport Mediaset)