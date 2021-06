Vidal non ha mercato. “Ma l’Inter ha già dato questo avviso al suo entourage”

Il giocatore cileno è difficilissimo da piazzare a causa del suo elevatissimo ingaggio: ma l'Inter è già stata chiara

Una cessione che andrà fatta ad ogni costo . Si può definire così la situazione legata ad Arturo Vidal , esubero troppo costoso e troppo pesante a livello di bilancio per l'attuale momento in casa nerazzurra. Ecco perché, scrive Tuttosport, nonostante le difficoltà, andrà giocoforza trovata una soluzione in uscita per il calciatore: "Il giocatore sarebbe anche felice di proseguire la propria avventura in nerazzurro, ma il suo entourage è già stato avvisato di lavorare e trovare soluzioni alternative . Un compito certamente non semplice.

Gli estimatori del centrocampista non mancano. Ma la problematica di uno stipendio da capogiro vale per l’Inter, come per tutti i club a livello mondiale. Ergo: per il momento il calciatore non ha mercato. La risposta dei dirigenti e dei vari operatori è più o meno sempre la stessa: le doti di Re Artù non si discutono, ma è dura investire una somma di denaro così ingente per un calciatore che da poco ha superato le 34 primavere. Una situazione di stallo che – almeno a livello teorico – dovrà essere necessariamente risolta nelle prossime settimane".