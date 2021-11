Vidal: “Quest’anno darò tutto per l’Inter, vedremo poi la prossima destinazione. La Premier…”

Arturo Vidal si è lasciato andare a qualche dichiarazione relativa al suo futuro e sulla possibilità di giocare in Premier

"Giocare in Premier? L'occasione c'è stata, ma non si è concretizzata. Il percorso che ho fatto in Europa comunque è stato buono, quindi non mi lamento. La possibilità c'è stata, ma c'è ancora tempo, vedremo come andrà quest'anno. Vedremo come si evolverà il tutto e quale sarà la prossima destinazione. Quest'anno, però, combatterò con tutto me stesso per l'Inter".