Vidal, il caos Barça non aiuta l’Inter. Ma non è da escludere il doppio colpo con Eriksen

Se Eriksen è balzato in testa ai desideri per il centrocampo dell’Inter, il club nerazzurro continua a lavorare anche sul fronte Vidal. In casa Barcellona c’è confusione e bisogna cosa succederà col tecnico Valverde.

“Ci siamo, la tempistica in fondo è quella che l’Inter si aspettava: Vidal si tratta dopo la Supercoppa spagnola, com’era trapelato già nei giorni tra Natale e Capodanno. Quel che Marotta e Ausilio non potevano prevedere è invece l’enorme confusione che regna in queste ore a Barcellona. La crisi tecnica è acclarata, Valverde in linea teorica stamattina è atteso al centro sportivo per dirigere l’allenamento ma resta fortemente in bilico. Nel pomeriggio è poi in programma la giunta direttiva del club. Era la riunione che il club nerazzurro aspettava, anche per capire gli orientamenti di mercato dei catalani. Ma l’attualità rischia di far passare in secondo piano i discorsi su acquisti e cessioni. E in ogni caso anche il discorso Vidal, visto che ora probabilmente la priorità del Barça sarà trovare un attaccante dopo il k.o. di Suarez”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Il discorso legato al passaggio di Vidal in nerazzurro è ovviamente legato alla trattativa Eriksen: in linea teorica non è da escludere il doppio colpo, ma sarebbe concepibile solo in caso di cessione onerosa di un uomo a centrocampo, leggi Vecino. L’orientamento del cileno è sempre lo stesso: se resterà Valverde, lui chiederà ancora di lasciare Barcellona. In caso di avvicendamento in panchina, tutto diventerebbe più complicato, anche se poi è tutto da dimostrare che il cileno possa giocare di più con un nuovo tecnico. Due considerazioni, sull’affare: più passa il tempo, più diventa complicato chiudere la trattativa. Seconda: Vidal è per il Barcellona un’esigenza tecnica, ancor più che un’opportunità economica in caso di cessione. E in una squadra che ha ancora fuori Arthur, e che ha già ceduto Alena al Betis, non è elemento da sottovalutare. A meno che Valverde – o chi per lui – non ottenga un nuovo acquisto a centrocampo”, aggiunge Gazzetta.