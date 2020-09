Vidal: “Sono entusiasta, grazie al club per la fiducia. Spero di vincere insieme, forza Inter!”

“Oggi inizio con grande entusiasmo una nuova tappa nella mia carriera. Grazie Inter per aver creduto in me, grazie ai miei nuovi compagni e a tutto il club per il caloroso benvenuto. Spero di poter vincere molte cose insieme. Forza Inter”. Con questo messaggio sui propri canali social, Arturo Vidal, nuovo rinforzo dell’Inter ufficializzato in mattinata, ha voluto presentarsi ai tifosi e salutare tutto l’ambiente nerazzurro. Il calciatore arriva a Milano dal Barcellona per un milione di euro che sarà versato in caso di raggiungimento di determinati bonus.