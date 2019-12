Vidal, fiducia massima. Conte lo aspetta, ma c’è una data precisa per l’affondo dell’Inter

Arturo Vidal è il rinforzo scelto da Conte per il centrocampo dell’Inter. Esperienza, personalità, qualità e soprattutto è un giocatore che sa vincere. La trattativa va avanti e il tecnico nerazzurro spera in un esito positivo.

“Bisogna solo avere pazienza e saper gestire i momenti della trattativa. C’è una data, o meglio un evento che detta i tempi in questo affare: la Supercoppa spagnola, che il Barcellona giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, dall’8 gennaio in poi (si giocano semifinale e finale, quest’ultima in programma il 12 gennaio). Fino ad allora sarà molto complicato immaginare un’accelerazione da parte dell’Inter. E dunque un incontro con i dirigenti del Barça, che seguiranno la squadra. Il momento della verità, quella della possibile chiusura, è ad oggi fissato subito dopo l’impegno dei catalani a Gedda. Calendario alla mano, l’Inter dovrebbe dunque giocare ancora due partite di campionato – Napoli e Atalanta – senza Vidal, che arriverebbe però in tempo per l’inizio del girone di ritorno”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“È chiaro che in una partita simile qualsiasi mossa vada ponderata. Ecco perché da Barcellona continuano ad arrivare notizie secondo cui Valverde avrebbe posto il veto alla cessione. È il gioco delle parti, naturale in questa fase. In realtà la dirigenza catalana è al corrente del desiderio del giocatore di voler partire, al netto della causa avviata per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus. E quindi gioca al rialzo, altrimenti non si spiegherebbe come circoli anche il prezzo di una possibile vendita, ovvero 20 milioni. La partita non è a brevissima scadenza. E l’Inter è ancora convinta di avere qualche chance da giocarsi sulla formula dell’operazione: 15 milioni di euro, dunque rilancio rispetto all’offerta di 12 già formulata, ma prestito con diritto di riscatto senza obbligo”.

“Come si può superare lo scoglio? Per questo sono al lavoro sia l’agente Felicevich sia altri uomini di fiducia del club di Zhang. La fiducia è massima – non si sta lavorando concretamente ad alcuna alternativa –, ma allo stesso tempo il fatto di avere di fronte un club come il Barcellona impone prudenza. Vidal ha già fatto ampiamente la sua parte: la causa intentata al club, la rifinitura del Clasico abbandonata prima del termine, le dichiarazioni al rientro in Cile. È atteso in Spagna il 2 gennaio, magari per un nuovo confronto con Valverde e il club. Ma sa già che lo aspetta Conte e un ingaggio in termini economici – gli stessi 5 milioni bonus esclusi che guadagna al Barça – che l’Inter è disposta a pareggiare”, aggiunge La Gazzetta.