Vidal, tra bonus scudetto e un futuro da decifrare: la posizione dell’Inter

Arturo Vidal è stato condizionato dai problemi fisici: 23 presenze, un solo gol ma importantissimo. Ora però il futuro è un enigma

Il futuro di Arturo Vidal, però, resta ancora da decifrare: la vittoria dello Scudetto ha fatto scattare il bonus sia per il Barcellona, che intascherà un milione di euro, sia per lo stesso centrocampista che guadagnerà qualcosa in più dei 6,5 mln di base garantiti da contratto. Ora però in casa Inter si discute proprio di Vidal, il cui rendimento è stato condizionato pesantemente dagli infortuni. "Guadagna 6,5 milioni di euro, una cifra molto alta, soprattutto visto il diktat della famiglia Zhang, ovvero la riduzione dei costi necessaria per l'immediato futuro del club. Per questo motivo, verranno valutate eventuali proposte per liberarlo dopo appena un anno. Fin qui, le squadre accostate a Vidal (su tutte il Marsiglia) non hanno mosso passi concreti", sottolinea infatti calciomercato.com.