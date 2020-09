Vidal, un jolly guerriero per l’Inter. Attacca, difende e copre più ruoli: per Conte è l’innesto perfetto

“Conte rivuole Arturo perché sa fare più cose. È un jolly, la sua carta vincente. In campo sa spaziare, ricopre ruoli diversi per esserci e per farsi sentire. Sempre. Dalla trequarti all’interno della linea mediana, dalla fase offensiva a quella di copertura. Attacca e difende: è un giocatore duttile, moderno ed efficace. Approdato in Italia dopo quattro anni a Leverkusen, Arturo impara a far tutto col tempo. Da motore mobile della “prima” Juventus campione d’Italia, la sua posizione avanza senza fretta. E quando sulla panchina bianconera si siede Massimiliano Allegri, si sposta a ridosso delle due punte per dare un imprinting sempre più europeo alla squadra che sfiora il Triplete a Berlino. Proprio come allora, oggi Vidal parte da Barcellona e arriva a Milano per giocare sulla trequarti. Almeno all’inizio, prima di arretrare all’occorrenza”, spiega Gazzetta.it.

Matteo Darmian, fermo a Parma con in tasca un biglietto per Milano. Entrambi terzini di difesa, pronti però a giocare da esterni in posizione avanzata (nonostante l'età nel caso del serbo). Parola d'ordine? Duttilità. Non è un caso, ma una scelta", chiude il portale del quotidiano.