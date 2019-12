Vidal, il Barça non accetta il prestito. L’Inter pronta a una mossa che può sbloccare l’affare

L’obiettivo numero uno per il mercato dell’Inter è Arturo Vidal. La dirigenza nerazzurra tratta con il Barcellona per cercare di regalare il cileno a Conte, ma il club blaugrana non sembra voler mollare, nonostante la volontà del giocatore.

“In realtà il problema è la formula: il Barcellona non accetta un prestito se non con obbligo di riscatto. L’Inter potrebbe decidere per un prestito molto oneroso da qui a giugno (5 milioni) e poi riscattare il giocatore in estate. Llorente è un’idea per l’attacco. L’altro rinforzo individuato è l’esterno mancino del Chelsea, Marcos Alonso: piace e Marotta farà il massimo. In attacco c’è stato un approccio dell’Inter con il Napoli per uno scambio Politano-Llorente: per ora è un’idea”, si legge sul Corriere della Sera.