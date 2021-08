Inter, non c’è storia: Vidal non vuole muoversi. “Inzaghi ha il piano per lui”

Per Arturo Vidal non c’è storia: lui dall’Inter non si vuole proprio muovere: vuole rilanciarsi con i nerazzurri dopo una stagione flop

Marco Astori

"Per Arturo Vidal non c’è storia: lui dall’Inter non si vuole proprio muovere". Apre così il focus di Tuttosport in merito alla situazione legata al centrocampista cileno. Il giocatore è infatti molto pesante a livello di bilancio e il club nerazzurro lo lascerebbe partire volentieri. Ma lui, scrive il quotidiano, non ha alcuna intenzione di partire: "Vidal resta e rifiuta le offerte, perché vuole rimanere a Milano e rilanciarsi con l’Inter, quella vera. Come protagonista in campionato ma probabilmente anche ritagliandosi spazio in Champions League. Competizione nella quale ha qualcosa da farsi perdonare per com’è finita nella passata stagione - con un rosso che ha pesantemente condizionato l’Inter contro il Real Madrid, nel match decisivo per il passaggio del turno dei nerazzurri. Così dopo aver ribadito ancora una volta la sua volontà davanti all’ultima delle pretendenti straniere, Arturo Vidal continua nell’operazione rilancio.

Il piano di Inzaghi

E da esubero in un progetto che per tutta l’estate lo ha visto come una delle pedine spesso impilate nella colonna in uscita del mercato interista (anche per l’ingaggio piuttosto oneroso del quale le casse nerazzurre si sarebbero private senza troppi rimpianti pur di trovare un po’ di respiro), ora potrebbe convertirsi in risorsa per Simone Inzaghi. Il quale, per la verità, da subito ha apprezzato quanto il centrocampista si sia messo a disposizione, lavorando per cercare di essere subito pronto. E Simone Inzaghi è pronto a tirare fuori il meglio da un profilo che, piaccia o meno, in carriera è sempre stato abituato a competere in club vincenti e che si sente molto coinvolto nel progetto Inter nonostante l’abbandono del mentore Antonio Conte. E tra una foto di allenamenti e un post social in cui loda l’impegno della mamma nel reality in cui è impegnata in patria, Arturo Vidal promette una stagione alla riscossa sotto la Madonnina e prestazioni di alto livello".