Inter, Vidal ora è un nuovo acquisto: “La volontà di Inzaghi è chiarissima”

Nel suo anno e poco più in nerazzurro Arturo Vidal ha vissuto una girandola di emozioni contrastanti: ora vuole la riscossa

Marco Astori

"Corteggiato. Coccolato. Osteggiato. Da agognato profilo da tesserare assolutamente, a panchinaro. Fino a poco tempo fa costoso esubero, oggi “nuovo acquisto” dell’Inter". Apre così Tuttosport, nella sua edizione odierna, il suo focus dedicato ad Arturo Vidal, che in poco tempo è passato dall'essere un esubero senza futuro ad una pedina importantissima per l'Inter. Spiega il quotidiano: "Nel suo anno e poco più in nerazzurro Arturo Vidal ha vissuto una girandola di emozioni contrastanti. Pupillo di Conte, apprezzato tecnicamente e umanamente dagli altri tesserati in rosa, la prima stagione a Milano del cileno non ha comunque rispettato le attese. Subissato da una miriade di critiche anche da parte dei suoi stessi tifosi, oltre che per il passato alla Juventus - ma quello è un altro discorso – Re Artù nella scorsa annata non è stato sicuramente all’altezza della sua nomea e delle sue capacità.

Il nuovo Vidal

Una sorte di “scusate il ritardo”, che oggi vale comunque tanti applausi e la certezza di poter essere nuovamente protagonista. All’esordio in campionato contro il Genoa Vidal ha realizzato il gol del 3-0 e fornito su un piatto d’argento a Dzeko l’assist per il definitivo poker nerazzurro. E se a San Siro la partita di fatto era già chiusa - continua Tuttosport -, o quantomeno già pesantemente indirizzata in favore dei campioni d’Italia, contro il Verona invece l’ingresso del centrocampista sudamericano è stato semplicemente determinante. L’apertura per Darmian, unita alla corsa, all’esperienza e alla tecnica del calciatore, sono state risolutive ai fini del risultato finale. Caratteristiche insite nel giocatore, che non a caso era stato il sogno di Flamengo e Boca Juniors, e che adesso invece può essere una risorsa decisiva per il tecnico piacentino.

Con Eriksen purtroppo fuori gioco sino a data da destinarsi, Calhanoglu alla ricerca di una continuità imprescindibile per essere titolari nell’Inter, e Sensi che dovrà dare garanzie fisiche per restare nelle rotazioni, Vidal nell’arco di due sole partite è passato – almeno sulla carta – da ultima scelta e giocatore di cui magari potersi liberare senza problemi, a risorsa da lodare e acclamare con forza. C’è chi sta tornando sui suoi passi, chi preferisce aspettare ancora e chi, come Simone Inzaghi, che alla fine è quello che conta più di tutti, – sfrutta al meglio la riscossa di un campione per conquistare punti per la sua Inter: quando obiettivi e volontà personale trovano il perfetto punto d’incontro. E tutti, almeno per il momento, possono davvero essere soddisfatti", conclude il quotidiano.