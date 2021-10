Inter, ottime notizie: Vidal in gruppo. Formazione, Inzaghi sorprende: cambi in vista

Arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi e l'Inter in vista della trasferta di domani sera al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli

Arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi e l'Inter in vista della trasferta di domani sera al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Arturo Vidal ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto ai box nell'ultima gara contro la Juventus a San Siro e quest'oggi si è allenato con il gruppo. Secondo l'emittente, il centrocampista cileno, apparso in gran forma la settimana scorsa in Champions League contro lo Sheriff, si gioca una maglia a centrocampo accanto a Barella e Brozovic.

Gli ultimi dubbi verranno sciolti nell'allenamento di domani mattina, con una notte di riposo in più per Vidal, in ballottaggio con Vecino. Qualcosa cambierà anche in difesa, dato che Skriniar e de Vrij avrebbero bisogno di rifiatare. Pronti D'Ambrosio in caso non giocasse lo slovacco e Ranocchia eventualmente al posto dell'olandese. Possibile chance anche per Dimarco, se non giocasse Calhanoglu, al posto di Ivan Perisic sulla fascia sinistra. Infine, l'attacco: Sanchez va verso una maglia da titolare, mentre Dzeko e Lautaro Martinez si daranno il cambio a partita in corso accanto al cileno.