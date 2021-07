Vidal separato in casa: no a tutte le soluzioni proposte, un problema per l’Inter

Il centrocampista cileno è rientrato in Italia dopo le vacanze, ma il suo stipendio pesa sulle casse nerazzurre

Fabio Alampi

Non solo Romelu Lukaku: nella giornata di lunedì anche Arturo Vidal è tornato ad allenarsi in gruppo. Un rientro passato in sordina, con l'inter che ha dedicato foto e video esclusivamente al bomber belga: un segnale, forse, di come il centrocampista belga non sia più centrale all'interno del progetto nerazzurro. Lo stipendio da oltre 7 milioni a stagione pesa enormemente sulle casse interiste, e il suo scarso contributo per lo scudetto (complici anche diversi infortuni) lasciano pensare che le strade di Vidal e dell'Inter possano presto dividersi. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, trovare una soluzione sarà tutt'altro che semplice.

Problema difficile da risolvere

"Il problema Vidal è rimasto: tocca a Marotta e Ausilio trovare il modo di risolverlo. Tuttavia, la sensazione è che possa rivelarsi un'impresa impossibile o quasi. "Re Artù", infatti, ha già compiuto 34 anni e, in questa stagione, dopo aver accettato un ingaggio da poco più di 4 milioni per la scorsa, ne guadagnerà oltre 7, con l'aggiunta di un'opzione per un terzo anno. [...] Qualche sondaggio o richiesta d'informazioni c'è stato. Primo tentativo del Marsiglia, allenato da Sampaoli che lo conosce bene, ma non si è concretizzato nulla. Più di recente, ecco Flamengo e Boca Juniors, ma i club sudamericani, dal punto di vista economico-finanziario, non sono certo messi meglio di quelli europei. E Vidal, oltre ad essere disposto ad accettare solo una destinazione di suo gradimento, ha già fatto sapere di non voler rinunciare a nulla".

Separato in casa

"L'Inter non esclude nulla, nemmeno una risoluzione del contratto. Sempre che, tra incentivo all'esodo e la necessità di dover coprire i benefici fiscali del Decreto Crescita che verrebbero meno non completando i due anni di permanenza in Italia (accadrebbe anche in caso di cessione), ci siano effettivi benefici per il bilancio nerazzurro. Vidal, peraltro, non sembra aver tutta questa voglia di andarsene. Insomma, il rischio è di ritrovarsi con una sorta di separato in casa. A meno che, improvvisamente, dopo un anno complesso, "Re Artù" non ritrovi l'antica brillantezza e si riveli un'arma in più a centrocampo per Inzaghi".