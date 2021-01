Uomo scudetto? Vidal: lui sa come si vince. Arturo rinato dopo le urla di Conte in spogliatoio

Criticato, da alcuni scaricato, ma capace di rialzarsi da campione vero. E chissà che l’uomo scudetto, per l’Inter, non possa essere proprio lui, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, dopo un inizio di avventura nerazzurra obiettivamente deludente, è riuscito a riscattarsi con due gol consecutivi pesanti.

Soprattutto l’ultimo, durante la partita contro la Juventus. E’ apparso un giocatore nuovo, Vidal. Evidentemente, la strigliata di Conte durante l’intervallo di Inter-Crotone è servita. Scrive Tuttosport:

“Chi sa come si vince è invece Arturo Vidal. Il cileno ha iniziato questo 2021 con altra verve. Ha fallito la prima gara dell’anno contro il Crotone, con Conte che l’ha cazziato in campo e negli spogliatoi, sostituendolo all’intervallo, ma da quel momento ha svoltato (…). Vidal è uomo scudetto, non fosse altro perché dal 2006 ne ha vinti ben 11: tre in patria col Colo Colo e poi, dopo la parentesi al Bayer Leverkusen, gli otto successi consecutivi fra Juventus (’11-15), Bayer Monaco (’15-18) e Barcellona (’18-19)“.

(Fonte: Tuttosport)