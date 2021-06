Inter-Vidal, l’agente cerca squadra: contatti con 2 club, ecco la situazione

Il centrocampista cileno non rientrerebbe nei piani dell'Inter. Agente al lavoro per trovare una sistemazione

Potrebbe terminare dopo appena una stagione l'avventura in nerazzurro di Arturo Vidal . Arrivato a zero la scorsa estate per espressa richiesta di Antonio Conte, il cileno ha deluso le aspettative. Complici alcuni problemi fisici, il centrocampista ha collezionato 30 presenze per un totale di 1.684'ò. Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, Vidal non rientrerebbe più nei piani dell’Inter, da qui la necessità di trovare una squadra per la prossima stagione e sgravare il club di un ingaggio pesante fino al 2022.

"Tempo fa si era parlato dell’Olympique Marsiglia, ma la pista sembra essersi al momento bloccata. L’agente dunque è al lavoro per presentare qualcosa di interessante sul tavolo dell’Inter, anche se per il momento non ci sono grandi proposte se non un paio dalla Turchia. Qualche contatto ci sarebbe stato con il Besiktas per un biennale con opzione, tuttavia Vidal avrebbe messo in attesa la proposta in cerca di qualcosa di migliore. Anche il Galatasaray appare interessato, stesso discorso. La sensazione è che il cileno attenda una offerta da uno dei migliori cinque campionati europei".