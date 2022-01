Inter, nel mirino c’è già il nuovo Bastoni. Occhi puntati sul classe 2002 Viti

Tra i giocatori di prospettiva seguiti dall'Inter per il futuro c'è anche il giovane difensore dell'Empoli che sta facendo bene in questa stagione

In questo mercato di gennaio non ci saranno grosse sorprese per l'Inter. Il club nerazzurro valuterà le opportunità e cercherà di farsi trovare pronto. Ma in casa Inter si lavora anche in prospettiva e tra i tanti nomi seguiti c'è anche un giovane difensore in forza all'Empoli: Mattia Viti.

Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta .it "Viti ha 19 anni, viene considerato il nuovo Bastoni e non a caso l’Inter - tra le altre big - gli ha messo gli occhi addosso da diversi mesi. Mancino eccellente, tra le tante doti ha l’invidiabile caratteristica di sapere costruire dal basso, tecnica purissima e coraggio contro qualsiasi tipo di pressing. Secondo uno studio viene considerato tra i migliori in Europa per il dribbling e la qualità in fase di costruzione. I due cartellini ravvicinati contro il Sassuolo sono un’eccezione rispetto alla sua predisposizione a difendere in modo pulitissimo, alla larga da provvedimenti che possano macchiare la sua fedina (calcistica) penale. Un motivo in più per spiccare molto presto il volo, alle condizioni dell’Empoli".